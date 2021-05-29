В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY после 15 суток ареста

В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Ее освободили после 15 суток ареста.

Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по "делу студентов".

Она брала интервью у друзей подсудимых и оказалась за решеткой. Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии).

"Процесс шёл по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера - судью Суда Московского района это не смутило", - говорится в сообщении.