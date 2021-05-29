В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY после 15 суток ареста

В Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Ее освободили после 15 суток ареста.
Об этом сообщает TUT.ВY.
Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по "делу студентов".
Она брала интервью у друзей подсудимых и оказалась за решеткой. Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии).
"Процесс шёл по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера - судью Суда Московского района это не смутило", - говорится в сообщении.
Ранее в Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.
Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.
Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.