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У Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ після 15 діб арешту

Автор: РБК-Україна

У Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Її звільнили після 15 діб арешту.

Про це повідомляє TUT.ВУ.

Журналістку затримали 14 травня, коли в Мінську почався суд у "справі студентів".

Вона брала інтерв'ю у друзів підсудних і опинилася за гратами. Її засудили за статтею 24.23 КоАП (участь у несанкціонованому заході).

"Процес йшов по скайпу. Свідок-міліціонер під час допиту перебував з будь - якою в одній кімнаті, але Сергія Кацера - суддю суду Московського району це не збентежило", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Білорусі затримали 15 осіб після блокування Опозиційного порталу TUT.BY. серед них як співробітники сайту, так і інші люди.

Нагадаємо, 18 травня в Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY.

Причиною стало те, що прокуратура нібито встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі.

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