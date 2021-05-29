У Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ після 15 діб арешту

У Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Її звільнили після 15 діб арешту.

Журналістку затримали 14 травня, коли в Мінську почався суд у "справі студентів".

Вона брала інтерв'ю у друзів підсудних і опинилася за гратами. Її засудили за статтею 24.23 КоАП (участь у несанкціонованому заході).

"Процес йшов по скайпу. Свідок-міліціонер під час допиту перебував з будь - якою в одній кімнаті, але Сергія Кацера - суддю суду Московського району це не збентежило", - йдеться в повідомленні.