В Беларуси оппозиционный ресурс TUT.BY удалил посты за полтора года после иска власти

Telegram-канал TUT.BY к моменту сообщения об удалении также потерял галочку верифицированного аккаунта. Канал издания получил верификацию в августе 2020 года во время освещения протестов. Позднее TUT.BY уточнил, что сам убрал галочку в ожидании решения о признании ресурса экстремистским.

В сообщении TUT.BY указано, что "соцсети остаются под контролем команды".

После протестов, прошедших в Беларуси после президентских выборов 2020 года, в стране были признаны экстремистскими Telegram-канал Nexta, а также ресурсы, освещавшие акции.

В декабре TUT.BY лишили лицензии СМИ. 18 мая в офисах TUT.BY прошли обыски, сайт был заблокирован, а в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" было возбуждено дело о неуплате налогов. 24 июня суд провел заседание о признании экстремистскими материалы и приостановил при этом процесс на неопределенный срок.