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У Білорусі опозиційний ресурс TUT.BY видалив дописи за півтора року після позову влади

Автор: Артур Родивилов

Білоруський опозиційний портал TUT.BY, що з травня працює тільки в соціальних мережах через блокування і вилучення обладнання, видалив записи в соціальних мережах за півтора року. Редакція пояснила це бажанням забезпечити безпеку співробітників і читачів на тлі позову про визнання матеріалів екстремістськими в Білорусі.

Про це повідомляє Telegram-канал TUT.BY.

Telegram-канал TUT.BY до моменту повідомлення про видалення також втратив галочку верифікованого аккаунта. Канал видання отримав верифікацію в серпні 2020 року під час висвітлення протестів. Пізніше TUT.BY уточнив, що сам прибрав галочку в очікуванні рішення про визнання ресурсу екстремістським.

У повідомленні TUT.BY зазначено, що "соцмережі залишаються під контролем команди".

Після протестів, що пройшли в Білорусі після президентських виборів 2020 року, в країні були визнані екстремістськими Telegram-канал Nexta, а також ресурси, що висвітлювали акції.

У грудні TUT.BY позбавили ліцензії ЗМІ. 18 травня в офісах TUT.BY пройшли обшуки, сайт був заблокований, а відносно посадових осіб ТОВ "Тут Бай медіа" було порушено справу про несплату податків. 24 червня суд провів засідання про визнання екстремістськими матеріали і призупинив при цьому процес на невизначений термін.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засудило блокування білоруською владою опозиційного ресурсу TUT.BY і переслідування журналістів.

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Білорусь