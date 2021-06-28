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В Беларуси оппозиционный ресурс TUT.BY удалил посты за полтора года после иска власти

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Минск, Понедельник 28 июня 2021 07:10
В Беларуси оппозиционный ресурс TUT.BY удалил посты за полтора года после иска власти Фото: портал TUT.BY заблокировали (reform.by)
Автор: Артур Родивилов

Белорусский оппозиционный портал TUT.BY, с мая работающий только в социальных сетях из-за блокировки и изъятия оборудования, удалил записи в социальных сетях за полтора года. Редакция объяснила это желанием обеспечить безопасность сотрудников и читателей на фоне иска о признании материалов экстремистскими в Беларуси.

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Telegram-канал TUT.BY к моменту сообщения об удалении также потерял галочку верифицированного аккаунта. Канал издания получил верификацию в августе 2020 года во время освещения протестов. Позднее TUT.BY уточнил, что сам убрал галочку в ожидании решения о признании ресурса экстремистским.

В сообщении TUT.BY указано, что "соцсети остаются под контролем команды".

После протестов, прошедших в Беларуси после президентских выборов 2020 года, в стране были признаны экстремистскими Telegram-канал Nexta, а также ресурсы, освещавшие акции.

В декабре TUT.BY лишили лицензии СМИ. 18 мая в офисах TUT.BY прошли обыски, сайт был заблокирован, а в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" было возбуждено дело о неуплате налогов. 24 июня суд провел заседание о признании экстремистскими материалы и приостановил при этом процесс на неопределенный срок.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировку белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов.

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