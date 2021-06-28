ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі опозиційний ресурс TUT.BY видалив дописи за півтора року після позову влади

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 28 червня 2021 07:10
У Білорусі опозиційний ресурс TUT.BY видалив дописи за півтора року після позову влади Фото: портал TUT.BY заблокували (reform.by)
Автор: Артур Родивилов

Білоруський опозиційний портал TUT.BY, що з травня працює тільки в соціальних мережах через блокування і вилучення обладнання, видалив записи в соціальних мережах за півтора року. Редакція пояснила це бажанням забезпечити безпеку співробітників і читачів на тлі позову про визнання матеріалів екстремістськими в Білорусі.

Про це повідомляє Telegram-канал TUT.BY.

Telegram-канал TUT.BY до моменту повідомлення про видалення також втратив галочку верифікованого аккаунта. Канал видання отримав верифікацію в серпні 2020 року під час висвітлення протестів. Пізніше TUT.BY уточнив, що сам прибрав галочку в очікуванні рішення про визнання ресурсу екстремістським.

У повідомленні TUT.BY зазначено, що "соцмережі залишаються під контролем команди".

Після протестів, що пройшли в Білорусі після президентських виборів 2020 року, в країні були визнані екстремістськими Telegram-канал Nexta, а також ресурси, що висвітлювали акції.

У грудні TUT.BY позбавили ліцензії ЗМІ. 18 травня в офісах TUT.BY пройшли обшуки, сайт був заблокований, а відносно посадових осіб ТОВ "Тут Бай медіа" було порушено справу про несплату податків. 24 червня суд провів засідання про визнання екстремістськими матеріали і призупинив при цьому процес на невизначений термін.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засудило блокування білоруською владою опозиційного ресурсу TUT.BY і переслідування журналістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун