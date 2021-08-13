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В Беларуси оппозиционное издание TUT.BY признали экстремистским

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Беларусь, Пятница 13 августа 2021 18:41
В Беларуси оппозиционное издание TUT.BY признали экстремистским Фото: в Беларуси оппозиционное издание Tut.by признали экстремистским (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд Центрального района Минска принял решение признать оппозиционное издание TUT.BY и его аналоги в социальных сетях - экстремистскими. За репост публикации издания предусмотрена административная ответственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

Отметим, что TUT.BY является новым проектом прошлой команды Zerkalo.io. Также суд признал экстремистскими логотипы обоих изданий.

Медиаресурс обвинили в, якобы, пропаганде экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной розни, а также в организации и совершении массовых беспорядков.

Отныне, распространение публикаций TUT.BY и Zerkalo.io будет грозить административным нарушением.

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