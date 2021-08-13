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У Білорусі опозиційне видання TUT.BY визнали екстремістським

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Білорусь, П'ятниця 13 серпня 2021 18:41
У Білорусі опозиційне видання TUT.BY визнали екстремістським Фото: у Білорусі опозиційне видання Tut.by визнали екстремістським (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Суд Центрального району Мінська прийняв рішення визнати опозиційне видання TUT.BY та його аналоги в соціальних мережах - екстремістськими. За репост публікації видання передбачена адміністративна відповідальність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прессекретаря МВС Білорусі.

Відзначимо, що TUT.BY є новим проєктом колишньої команди Zerkalo.io. Також суд визнав екстремістськими логотипи обох видань.

Медіаресурс звинуватили в, нібито, пропаганді екстремістської діяльності, спрямованої на розпалювання соціальної ворожнечі, а також в організації та здійсненні масових заворушень.

Відтепер, поширення публікацій TUT.BY й Zerkalo.io загрожуватиме адміністративним порушенням.

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