В Беларуси оппозиционеру Бабарико предъявили обвинения

Комитет государственной безопасности Беларуси выдвинул официальное обвинение арестованному белорусскому оппозиционеру Виктору Бабарико. Его обвиняют в получении взяток.

Об этом сообщает TUT.by.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь. Это получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, а вторая - лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Также обвинения в получении взяток предъявлены заместителям главы правления "Белгазпромбанка" Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшим первому заместителю главы правления Алексею Задойку и заместителю главы правления Сергею Доброльоту. Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

Напомним, в Минске был задержан член координационного совета, координатор штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарыко Виталий Кривко.

Также власти Беларуси предъявили обвинения сыну кандидата в президенты Беларуси Виктору Бабарыко Эдуарду.