В Беларуси арестовали сына оппонента Лукашенко

Фото: Виктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Виктору и Эдуарду Бабарико избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Власти Беларуси предъявили обвинения сыну кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Эдуарду. Им обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба политика.

В штабе Бабарико пообещали, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут обжалованы.

Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили информацию об аресте, но изложить суть предъявленных их клиентам обвинения не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия, сообщает "Радио Свобода".

"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", - отметил Лаевский.

Напомним, задержание Бабарыко произошло в четверг, 18 июня.

Дело, по которому задержали Бабарико, касается "Белгазпромбанка", который он возглавлял на протяжении 20 лет. Бабарико ушел с должности, чтобы сосредоточиться на предвыборной компании. Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанке" возбудили уже после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.

Освободить Бабарыко недавно призвал Европейский союз, подчеркнув, что ни один потенциальный кандидат в президенты не должен лишаться такой возможности.

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Автор: Надежда Собенко