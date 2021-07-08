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В Беларуси объявили о спецоперации по "зачистке радикалов"

Автор: Сергей Пышкин

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек заявил о начале операции по задержанию лиц, причастных к деятельности оппозиционных Telegram-каналов. Сейчас в стране происходят масштабные обыски и задержания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - заявил Бычек.

По словам заместителя главы следственного управления КГБ, речь идет именно об обысках и задержаниях лиц, причастных к организации оппозиционных Telegram-каналов и "деструктивных" чатов, которых обвиняют в якобы "вербовке потенциальных парней для новых массовых беспорядков".

Также известно, что сейчас на территории Беларуси проходят обыски и задержания оппозиционеров и журналистов, работающих в негосударственных изданиях.

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