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В Беларуси обвинение просит для оппозиционера Бабарико 15 лет тюрьмы

Автор: Андрей Василюк

В Беларуси государственное обвинение просит суд для оппозиционера, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в получении доходов незаконным путем.

Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательно назначить Бабарику 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности", - сказал в зале суда гособвинитель Сергей Гиргель.

Виктор Бабарико находится в СИЗО уже год. Его задержали вместе с сыном 18 июня 2020 года. В то время он был самым популярным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах. В итоге его не допустили до выборов, отказав в регистрации кандидатом в президенты, аргументировав это "недекларируемой собственностью в офшорах". Его также обвиняют в даче и получении взятки.

Напомним, в марте штаб Виктора Бабарико заявил о создание новой партии "Вместе". Он рассказал, что белорусам нужна партия, но "не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы".

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