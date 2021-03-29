Белорусский оппозиционер создал новую партию в стране

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Эта партия называется "Вместе".

Об этом Бабарико сообщил на своем Telegram-канале .

Он рассказал, что беларусам нужна партия, но "не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы".

"Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию "Вместе", - сообщил Бабарико.

Задачами этой партии он назвал: