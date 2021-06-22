У Білорусі обвинувачення просить для опозиціонера Бабарика 15 років в'язниці

У Білорусі державне обвинувачення просить суд для опозиціонера, колишнього голови правління Белгазпромбанка Віктора Бабарика 15 років позбавлення волі. Його обвинувачують в отриманні доходів незаконним шляхом.

"Остаточно призначити Бабарику 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії посиленого режиму з позбавленням права займати керівні посади", - сказав в залі суду держобвинувач Сергій Гіргель.

Віктор Бабарико знаходиться в СІЗО вже рік. Його затримали разом з сином 18 червня 2020 року. На той час він був найпопулярнішим опонентом Олександра Лукашенко на президентських виборах. В результаті його не допустили до виборів, відмовивши в реєстрації кандидатом в президенти, аргументувавши це "незадекларованою власністю в офшорах". Його також обвинувачують в дачі та отриманні хабаря.