У Білорусі нові обшуки у журналістів

Силовики прийшли з обшуком до мінського кореспондента російської редакції Deutsche Welle

Сьогодні, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до мінського кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"До мене прийшов Слідчий комітет", - повідомив Биковський.

Журналіст розповів "Радіо Свобода", що до нього прийшли у "справі БелТА", але він уже багато років не цікавився стрічкою БелТА і не має ніякого стосунку до цієї справи.

Як повідомляє Биковський, слідчі йому пояснили, що прийшли робити перевірку за адресою, а не до нього особисто, і що мають ордер прокурора. Статусу підозрюваного Биковський на даний момент не має.

Нагадаємо, що МЗС Білорусі прокоментувало затримання журналістів. У відомстві закликали не шукати в справі утисків свободи слова, зазначивши, що ситуація не лежить у політичній площині.

Додамо, що вчора затриманих у Білорусі журналістів заарештували на три доби.

7 серпня в офісі білоруського видання Tut.by відбувся обшук. На допит викликали співробітників компанії. Зокрема, головного редактора Tut.by Марину Золотову, редактора відділу новин Ганнк Калтигіну, чергового редактора Галину Уласик, редактора розділу "Суспільство" Уляну Бобоед, редактора ресурсу Finance.Tut.by Дмитра Бобрика, журналіста ресурсу 42.Tut.by Ганну Ермаченок. Їх телефони заблоковані, відзначає видання.