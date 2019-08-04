В Беларуси назвали возможную дату выборов

Выборы президента Беларуси могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина на телеканале ОНТ.

По ее словам, президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией.

"Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года", - рассказала она.

Также Ермошина отметила, что к концу лета белорусы возвращаются из отпусков, студенты готовятся к новому учебному году, поэтому 30 августа большинство граждан будут по месту своей регистрации.

Напомним, в 2019 году в Беларуси пройдут досрочные выборы в парламент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.

Добавим, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году.