В Беларуси назвали военной угрозой планы Польши разместить базу США

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В Беларуси считают, что такие шаги Польши могут активизировать рост напряженности

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что если Польша собирается разместить на своей территории военную базу США, то они это расценят как военную угрозу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Равков считает, что такие действия могут стать фактором, что при определенных условиях может стать причиной нарастания военной опасности до уровня военной угрозы. Он подчеркнул, что сторона Беларуси серьезно воспринимает заявления Польши, так как их воплощение "может активизировать дальнейший рост напряженности по линии "Запад - Восток".

"Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности", - добавил министр.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ заявили, что нацелят ракеты на новые объекты в случае размещения базы США в Польше. Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси может понадобиться ракетное оружие в случае создания в Польше базы НАТО. По словам Лукашенко, "если НАТО будет продолжать запугивать, размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное".