У Білорусі назвали військовою загрозою плани Польщі розмістити базу США

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У Білорусі вважають, що такі кроки Польщі можуть активізувати зростання напруги

Міністр оборони Білорусі Андрій Равков заявив, що якщо Польща збирається розмістити на своїй території військову базу США, то вони це розцінять як військову загрозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Равков вважає, що такі дії можуть стати чинником, що при певних умовах може стати причиною наростання військової небезпеки до рівня воєнної загрози. Він підкреслив, що сторона Білорусі серйозно сприймає заяви Польщі, так як їх втілення "може активізувати подальше зростання напруженості по лінії "Захід - Схід".

"Очевидно і те, що такі кроки не сприяють зміцненню міжнародної та регіональної безпеки і стабільності", - додав міністр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ заявили, що націлити ракети на нові об'єкти у разі розміщення бази США в Польщі. Росія перенацелит свої оборонні засоби для локалізації нової загрози, якщо військова база США в Польщі буде створена.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі може знадобитися ракетна зброя у разі створення в Польщі бази НАТО. За словами Лукашенка, "якщо НАТО буде продовжувати залякувати, розміщуючи бази в Польщі, або ще якимось чином, то Білорусі буде потрібно більш ефективна зброя, насамперед ракетне".