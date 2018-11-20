В РФ заявили, что нацелят ракеты на новые объекты в случае размещения базы США в Польше

Фото: Франц Клинцевич (flickr.com)

Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана

В РФ пригрозили нацелить высокоточное оружие на новые объекты в случае размещения военной базы США в Польше. Об этом заявил член комета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана.

"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно", - заявил он.

Отметим, США готовят предложения Варшаве по поводу размещения постоянной американской военной базы на территории Польши, конкретных решений по этому делу можно будет ожидать в марте 2019 года.

В сентябре Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает просьбу Польши о постоянном присутствии американских военных на ее территории.

Также министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вероятность размещения постоянных военных баз США в Польше очень высока.