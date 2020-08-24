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У Білорусі почався третій етап перевірки армії, призвуть військових запасу

Білорусь, Понеділок 24 серпня 2020 21:50
У Білорусі почався третій етап перевірки армії, призвуть військових запасу
Фото: Олександр Лукашенко (t.me/modmilby)
Автор: РБК-Україна

Перевірка завершиться тактичними навчаннями

У понеділок, 24 серпня, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Як розповіли у відомстві, метою перевірки є оцінка можливостей та готовності військових частин до виконання задач, а також вдосконалення бойового вишколу військ.

В рамках перевірки будуть приведені в бойову готовність окремі військові частини з призовом військовослужбовців з запасу. Перевірка військ завершиться проведенням тактичних навчань.

Нагадаємо, Білорусь проведе військові навчання на кордоні з Литвою; військові навчання були анонсовані після початку акцій протесту в країні.

Крім того, Лукашенко перевів у повну боєготовність основні сили білоруської армії нібито через напруженість на західному кордоні.

Напередодні Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно; білоруський президент був занепокоєний ситуацією у Литві та Польщі.

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