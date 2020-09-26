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В Беларуси начались задержания на маршах протеста

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси в субботу, 26 сентября, возобновились акции протестов. В Минске силовики начали задерживать демонстрантов.

Об этом сообщает Tut.by.

В частности, женщины с плакатами начали собираться на площади возле Комаровского рынка после 14 часов. Они собирались в небольшие группы и отправились вглубь рынка. При этом участницы марша скандировали: "Это наш город", "Мы гуляем" и "Света - наш президент".

Вблизи рынка находится колонна из 10 микроавтобусов силовиков. Начались единичные задержания. Одну девушку силой занесли в автозак. Большинство участниц марша разбежались. Среди задержанных белорусская оппозиционерка Нина Багинская.

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Также сообщается о двух задержанных во время "забега свободных" в парке Дружбы народов. Из увезли в изолятор.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Ранее РБК-Украина писало, что в воскресенье в Беларуси планируют провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской.

Отметим, ситуация с протестами в Беларуси обострилась после того, как 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Тогда за сутки в ходе протестов силовики задержали более 360 демонстрантов.

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