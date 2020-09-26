У Білорусі почалися затримання на маршах протесту

У Білорусі в суботу, 26 вересня, поновилися акції протестів. У Мінську силовики почали затримувати демонстрантів.

Про це повідомляє Tut.by.

Зокрема, жінки з плакатами почали збиратися на площі біля Комаровського ринку після 14 години. Вони збиралися в невеликі групи і вирушили вглиб ринку. При цьому учасниці маршу скандували: "Це наше місто", "Ми гуляємо" і "Свєта - наш президент".

Поблизу ринку знаходиться колона з 10 мікроавтобусів силовиків. Почалися поодинокі затримання. Одну дівчину силою занесли в автозак. Більшість учасниць маршу розбіглися. Серед затриманих білоруська опозиціонерка Ніна Багінська.

Також повідомляється про двох затриманих під час "забігу вільних" у парку Дружби народів. Їх відвезли в ізолятор.

Фото: протести в Мінську (tut.by)

Раніше РБК-Україна писало, що в неділю в Білорусі планують провести "народну інавгурацію" Світлани Тіхановської.

Зазначимо, ситуація з протестами в Білорусі загострилася після того, як 23 вересня в Мінську пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Тоді за добу в ході протестів силовики затримали понад 360 демонстрантів.