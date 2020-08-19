В Беларуси начали расследование смерти участника протестов в Бресте

Следственный комитет Беларуси начал расследование в связи со смертью демонстранта. По данным следователей, правоохранитель непреднамеренно ранил демонстранта в голову во время того, как на него совершили нападение.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Сообщается, что инцидент произошел 11 августа в Бресте, когда, по данным силовиков, на правоохранителей совершили нападение двое мужчин.

"Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами", - сообщили в Следственном комитете.

Во время пресечения "противоправных действий нападавших" правоохранители применили физическую силу.

"Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", - добавили правоохранители.

Сейчас следователи проводят оценивание действий нападавших, а также правомерность применения оружия правоохранителем.

Напомним, 19 августа в минском военном госпитале скончался 43-летний Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение 11 числа в Бресте. По словам родственников и свидетелей, на акции он не проявлял агрессию. Предполагалось, что в него стреляли с крыши здания.

Ранее Минздрав Беларуси подтвердил гибель двух участников акций протеста.

Отметим, на прошлой неделе МВД Беларуси подтвердило стрельбу на поражение по демонстрантам в Бресте.