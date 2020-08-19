У Білорусі почали розслідування смерті учасника протестів у Бресті

Слідчий комітет Білорусі почав розслідування у зв'язку зі смертю демонстранта. За даними слідчих, правоохоронець ненавмисно поранив демонстранта в голову під час того, як на нього скоїли напад.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету Білорусі.

Повідомляється, що інцидент стався 11 серпня в Бресті, коли, за даними силовиків, на правоохоронців здійснили напад двоє чоловіків.

"Під час нападу чоловіки наносили удари, використавши металеву трубу, а також зробили спробу заволодіння вогнепальною зброєю, що підтверджується наявними матеріалами слідства", - повідомили в Слідчому комітеті.

Під час перешкоджання "протиправних дій нападників" правоохоронці застосували фізичну силу.

"Один з них, сприймаючи дії підозрюваних як реальну загрозу життю і здоров'ю та припиняючи спроби заволодіти табельною зброєю, застосував щодо нападника зброю, вистріливши в напрямку плеча. Однак, зважаючи тривав активного опору чоловіки, ненавмисно поранив його в область голови", - додали правоохоронці.

Зараз слідчі проводять оцінювання дій нападників, а також правомірність застосування зброї правоохоронцем.

Нагадаємо, 19 серпня в мінському військовому госпіталі помер 43-річний Геннадій Блазнів, який отримав вогнепальне поранення 11 числа в Бресті. За словами родичів і свідків, на акції він не проявляв агресію. Передбачалося, що в нього стріляли з даху будівлі.

Раніше Моз Білорусі підтвердив загибель двох учасників акцій протесту.

Зазначимо, минулого тижня МВС Білорусі підтвердило стрілянину на поразку по демонстрантах в Бресті.