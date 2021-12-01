UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси началась новая волна обысков, - правозащитники

Автор: Ольга Белей

Правозащитный центр "Вясна" заявил о новой волне обысков по всей Беларуси. Все они начались утром 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правозащитного центра "Вясна".

"На данный момент правозащитникам "Весны" известно об обысках мозырского правозащитника Владимира Телепуна, у активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Качурца, а также кричевского журналиста Сергея Неровного", - заявили в организации.

Также сообщается, что в Минске массовые обыски проходят с раннего утра, силовики пришли не менее чем к 10 гражданам. В Гомеле после обыска, проведенного сотрудниками управления финансовых расследований, доставили на допрос журналистку Ларису Щирякову, однако она отказалась давать показания против себя.

В Гродно задержана в качестве свидетеля "по делу о личной переписке" местная журналистка Надежда Витина. Обыски также проходят в Бресте у Елены Жушмы и в Речице у активиста Олега Карбалевича, у которого уже изъяли технику, а самого забрали на допрос.

По данным правозащитников, обыск также прошел у гомельского политика из Объединенной гражданской партии Василия Полякова.

Ранее в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life.

Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь