У Білорусі почалася нова хвиля обшуків, - правозахисники

"На даний момент правозахисникам "Вясни" відомо про обшуки Мозирського правозахисника Володимира Телепуна, у активістів з Вітебська Володимира Кийка і Миколи Качурця, а також Кричевського журналіста Сергія Нерівного", - заявили в організації.

Також повідомляється, що в Мінську масові обшуки проходять з раннього ранку, силовики прийшли не менше ніж до 10 громадян. У Гомелі після обшуку, проведеного співробітниками управління фінансових розслідувань, доставили на допит журналістку Ларису Щирякову, проте вона відмовилася давати свідчення проти себе.

У Гродно затримана в якості свідка "у справі про особисте листування" місцева журналістка Надія Вітіна. Обшуки також проходять в Бресті у Олени Жушми і в Речиці у активіста Олега Карбалевича, у якого вже вилучили техніку, а самого забрали на допит.

За даними правозахисників, обшук також пройшов у Гомельського політика з Об'єднаної громадянської партії Василя Полякова.