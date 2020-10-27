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В Беларуси с начала суток задержали уже более 30 участников протеста

Беларусь, Вторник 27 октября 2020 14:08
В Беларуси с начала суток задержали уже более 30 участников протеста
Фото: силовики (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси с начала суток, 27 октября, силовики задержали уже 33 участников протестных акций. Задержания зафиксированы в Минске, Бобруйске, Гродно, Смолевичах, Полоцке.

Об этом сообщают правозащитники центра "Вясна".

По данным правозащитников, протестные акции проходят во многих городах Беларуси. Демонстранты организовывают цепи солидарности, а также пытаются заблокировать движение автомобильного транспорта. Силовики разгоняют протесты. Только в Минске были задержаны 26 человек.

Ранее сообщалось, что в Минске утром силовики задержали девять медиков.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки силовики задержали 581 протестующего.

Также РБК-Украина писало, что Александр Лукашенко заявил о радикализации протестов в Беларуси. По его словам, против власти началась уже не информационная, а террористическая война.

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