В Беларуси с начала суток задержали уже более 30 участников протеста

Фото: силовики (tut.by)

В Беларуси с начала суток, 27 октября, силовики задержали уже 33 участников протестных акций. Задержания зафиксированы в Минске, Бобруйске, Гродно, Смолевичах, Полоцке.

Об этом сообщают правозащитники центра "Вясна".

По данным правозащитников, протестные акции проходят во многих городах Беларуси. Демонстранты организовывают цепи солидарности, а также пытаются заблокировать движение автомобильного транспорта. Силовики разгоняют протесты. Только в Минске были задержаны 26 человек.

Ранее сообщалось, что в Минске утром силовики задержали девять медиков.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки силовики задержали 581 протестующего.

Также РБК-Украина писало, что Александр Лукашенко заявил о радикализации протестов в Беларуси. По его словам, против власти началась уже не информационная, а террористическая война.