ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі з початку доби затримали вже понад 30 учасників протесту

Білорусь, Вівторок 27 жовтня 2020 14:08
У Білорусі з початку доби затримали вже понад 30 учасників протесту
Фото: силовики (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі з початку доби, 27 жовтня, силовики затримали вже 33 учасників протестних акцій. Затримання зафіксовані в Мінську, Бобруйську, Гродно, Смолевичах, Полоцьку.

Про це повідомляють правозахисники центру "Вясна".

За даними правозахисників, протестні акції проходять у багатьох містах Білорусі. Демонстранти організовують ланцюга солідарності, а також намагаються заблокувати рух автомобільного транспорту. Силовики розганяють протести. Тільки в Мінську були затримані 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Мінську вранці силовики затримали дев'ять медиків.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. При цьому з самого ранку понеділка силовики почали затримання і розгін протестуючих. За перший день нового страйку силовики затримали 581 протестувальника.

Також РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко заявив про радикалізацію протестів в Білорусі. За його словами, проти влади почалася вже не інформаційна, а терористична війна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Білорусьпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся