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В Беларуси мужчины массово выезжают за границу из боязни, что Лукашенко отправит войска в Украину

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 18:15
В Беларуси мужчины массово выезжают за границу из боязни, что Лукашенко отправит войска в Украину Фото: совместные белорусско-российские учения (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Беларуси мужчины массово начали выезжать за границу из-за страха того, что Александр Лукашенко может отправить их воевать в Украину.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в телемарафоне.

"В Беларуси начался массовый выезд человек за границу. Мужчины боятся, что Лукашенко может отправить войска в Украину, в чем я пока сомневаюсь", - рассказал он.

Вадим Денисенко также добавил, что в Беларуси начинается паника.

"Чем больше этой паники будет, тем меньше вероятность, что Лукашенко даже теоретически осмелится двигаться в сторону Украины" - подытожил советник министра внутренних дел.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия Беларуси в российско-украинской войне. Впрочем, наши военные готовы к такому развитию событий.

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