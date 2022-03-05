В Беларуси мужчины массово выезжают за границу из боязни, что Лукашенко отправит войска в Украину
В Беларуси мужчины массово начали выезжать за границу из-за страха того, что Александр Лукашенко может отправить их воевать в Украину.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в телемарафоне.
"В Беларуси начался массовый выезд человек за границу. Мужчины боятся, что Лукашенко может отправить войска в Украину, в чем я пока сомневаюсь", - рассказал он.
Вадим Денисенко также добавил, что в Беларуси начинается паника.
"Чем больше этой паники будет, тем меньше вероятность, что Лукашенко даже теоретически осмелится двигаться в сторону Украины" - подытожил советник министра внутренних дел.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия Беларуси в российско-украинской войне. Впрочем, наши военные готовы к такому развитию событий.
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