В Беларуси мужчины массово выезжают за границу из боязни, что Лукашенко отправит войска в Украину

В Беларуси мужчины массово начали выезжать за границу из-за страха того, что Александр Лукашенко может отправить их воевать в Украину.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в телемарафоне .

"В Беларуси начался массовый выезд человек за границу. Мужчины боятся, что Лукашенко может отправить войска в Украину, в чем я пока сомневаюсь", - рассказал он.

Вадим Денисенко также добавил, что в Беларуси начинается паника.

"Чем больше этой паники будет, тем меньше вероятность, что Лукашенко даже теоретически осмелится двигаться в сторону Украины" - подытожил советник министра внутренних дел.