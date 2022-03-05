У Білорусі чоловіки масово виїздять за кордон через страх відправки Лукашенком війск до України
У Білорусі чоловіки масово почали виїздити за кордон через страх того, що Олександр Лукашенко може відправити їх воювати в Україну.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у телемарафоні.
"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.
Вадим Денисенко також додав, що в Білорусі починається паніка.
"Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - підсумував радник міністра внутрішніх справ.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, наші військові готові до такого розвитку подій.
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