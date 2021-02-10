В Беларуси мужчину задержали за оскорбление замглавы МВД в соцсети

В Беларуси жителя Витебска задержали за оскорбление замглавы Министерства внутренних дел республики. Оскорбление размещено в социальной сети "ВКонтакте".
Об этом сообщает БЕЛТА.
Указано, что сотрудники витебского управления ГУСБ МВД установили, что 42-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес замминистра в одной из публичных групп соцсети.
Задержанный же рассказал, что сделал это, будучи пьяным. Его также подтолкнуло общее негативное настроение в чате.
В УВД Витебского облисполкома подчеркнули, что задержанный осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном. Материалы передали следователям для дачи правовой оценки его действиям.
Напомним, в январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.
Как писало РБК-Украина, в списке политзаключенных центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.