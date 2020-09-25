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У Білорусі можуть ввести карантин для приїжджаючих з країн Заходу

Білорусь, П'ятниця 25 вересня 2020 12:30
У Білорусі можуть ввести карантин для приїжджаючих з країн Заходу
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наступного тижня розгляне питання про введення карантину через COVID-19 для приїжджаючих з країн Заходу. Йдеться про двотижневе карантині.

Про це повідомляє ТАСС.

Таку заяву він зробив на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим.

"Ось на наступному тижні подивимося. Я схильний до того, щоб ввести для людей, що прибувають із Заходу, карантин", - зазначив глава республіки.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі спалахнули акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Так, 23 вересня Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія його інавгурації пройшла без попереднього анонсу.

У ході інавгурації президент республіки заявив, що йому вдалося запобігти так званій "кольоровій революції", маючи на увазі масові акції протесту, які тривають у країні вже понад місяць.

Відзначимо, що на початку липня Лукашенко заявив, що система охорони здоров'я країни впоралася з навантаженням на тлі пандемії. На думку президента республіки, Білорусь фактично здолала коронавірус.

У березні, коли в Білорусі було всього 153 заражених, Лукашенко називав це піком захворюваності. До слова, через три місяці в Білорусі вже понад 62 тисяч хворих COVID-19.

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