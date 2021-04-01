В Беларуси в марте по политическим мотивам осудили более 100 человек
В Беларуси в марте продолжилось преследование людей по политическим мотививам. Всего были осуждены не менее 105 человек.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
Всего с августа 2020 по март 2021 года только в Минске было возбуждено 935 уголовных дел в отношении участников акций протеста. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого.
По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека, которые связаны с участием в акциях протестов.
Также правозащитники сообщают, что количество политзаключенных, признанных таковыми белорусским правозащитным сообществом, на конец марта составило 325 человек и продолжает постоянно расти.
Напомним, в субботу 27 марта в Беларуси прошли акции протестов. По всей стране были задержаны 245 человек.
Ранее в Amnesty International заявили, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ.