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У Білорусі в березні за політичними мотивами засудили понад 100 осіб

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 19:16
У Білорусі в березні за політичними мотивами засудили понад 100 осіб Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Инна Собора

У Білорусі в березні продовжилося переслідування людей за політичними мотививам. Всього були засуджені не менше 105 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Всього з серпня 2020 по березень 2021 року тільки в Мінську було порушено 935 кримінальних справ стосовно учасників акцій протесту. До суду передано справи щодо 221 обвинуваченого.

За даними Генеральної прокуратури, у даний час прокурори направили в суди 468 кримінальних справ стосовно 631 людини, які пов'язані з участю в акціях протестів.

Також правозахисники повідомляють, що кількість політв'язнів, визнаних такими білоруським правозахисним співтовариством, на кінець березня склала 325 людей і продовжує постійно зростати.

Нагадаємо, в суботу 27 березня в Білорусі пройшли акції протестів. По всій країні були затримані 245 осіб.

Раніше Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

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