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В Беларуси лечатся 30 украинцев. Минздрав сделал заявление из-за запрета авиасообщения

Автор: РБК-Украина

Сейчас в Беларуси продолжают лечение 30 украинцев. В правительстве обещают решить логистические вопросы по этим гражданам на фоне закрытия авиасообщения с Беларусью.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Так, Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением логистических вопросов граждан Украины, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

"По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование", - говорится в сообщении.

Дипломаты и специалисты Минздрава готовы помочь украинцам разработать оптимальный маршрут следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья.

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Напомним, украинские пограничники заявили, что осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте.

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