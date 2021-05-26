RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Білорусі лікуються 30 українців. МОЗ зробив заяву через заборону авіасполучення

Автор: РБК-Україна

Наразі в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.

Про це заявили у прес-службі МОЗ.

Так, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням логістичних питань громадян України, які лікуються в білоруських медичних закладах.

"За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження", - йдеться в повідомленні.

Дипломати та фахівці МОЗ готові допомогти українцям розробити оптимальний маршрут слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Нагадаємо, українські прикордонники заявили, що здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьавиасообщение