В Білорусі лікуються 30 українців. МОЗ зробив заяву через заборону авіасполучення

Наразі в Білорусі продовжують лікування 30 українців. В уряді обіцяють вирішити логістичні питання щодо цих громадян на фоні закриття авіасполучення з Білоруссю.
Про це заявили у прес-службі МОЗ.
Так, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням логістичних питань громадян України, які лікуються в білоруських медичних закладах.
"За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження", - йдеться в повідомленні.
Дипломати та фахівці МОЗ готові допомогти українцям розробити оптимальний маршрут слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.
Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.
Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.
Нагадаємо, українські прикордонники заявили, що здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті.