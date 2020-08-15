В Беларуси лауреаты массово отказались от президентской стипендии и наград

Фото: выпускники прикрепляют документы возле входов в учебные заведения (Tut.by)

Выпускники и работники школ возвращают грамоты

В Беларуси выпускники приносят грамоты к школам, работники которых участвовали в фальсификации выборов президента. Они призвали провести новые выборы главы государства.

Их открытое письмо опубликовал портал Tut.by.

Сто стипендиатов специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи заявили, что они "больше не чувствуют себя в безопасности в стране", в которой "царит атмосфера негодования и страха", а результаты выборов президента "вызывают сомнения у большинства белорусских граждан".

"Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан. Мы заявляем: нам стыдно нести это звание", - отметили авторы письма.

Грамоты, выпускные ленты и прочие документы люди прикрепляют возле входов в учебные заведения.

Напомним, в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны, работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.