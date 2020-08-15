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У Білорусі лауреати масово відмовилися від президентської стипендії і нагород

Білорусь, Субота 15 серпня 2020 02:56
У Білорусі лауреати масово відмовилися від президентської стипендії і нагород
Фото: випускники прикріплюють документи біля входів у навчальні заклади (Tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Випускники та працівники шкіл повертають грамоти

У Білорусі випускники приносять грамоти до шкіл, працівники яких брали участь у фальсифікації виборів президента. Вони закликали провести нові вибори глави держави.

Їхній відкритий лист опублікував портал Tut.by.

Сто стипендіатів спеціального фонду президента Білорусі з підтримки талановитої молоді заявили, що вони "більше не відчувають себе в безпеці в країні", в якій "панує атмосфера обурення й страху", а результати виборів президента "викликають сумніви у більшості білоруських громадян".

"Неможливо мати звання лауреата стипендії президента, коли президент допускає в країні обман і звірячі побиття своїх же співгромадян. Ми заявляємо: нам соромно нести це звання", - зазначили автори листа.

Грамоти, випускні стрічки та інші документи люди прикріплюють біля входів у навчальні заклади.

Нагадаємо, у Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни, працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента.

Раніше повідомлялося, що Мінський метрополітен приєднався до страйків.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в онлайні РБК-Україна.

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