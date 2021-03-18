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У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою

Новость на русском → Мінськ, Четвер 18 березня 2021 11:24
У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.

Про це заявила у своєму відеозверненні.

Вона заявила, що запускають велике голосування на платформі "Голос".

"Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві", - заявила вона.

Голосування запускається, за її словами, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".

Вона зазначила, що перші результати будуть озвучені до Дня Волі - 25 березня.

У лютому Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Вона тоді заявила, що робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.

У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що потрібно бути готовими до нових протестів в країні.

Зазначимо, у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

Крім того, Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну.

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