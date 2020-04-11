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У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 18:14
У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків
Ілюстративне фото (facebook.com WHO)

По кожному випадку інфікування проводять епідеміологічне розслідування

Міністерство охорони здоров'я Білорусі підтвердило інфікування коронавірусом понад 300 медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Захід".

За словами міністра охорони здоров'я Володимира Караника, станом на 11 квітня у Білорусі виявили 301 випадок зараження медичних працівників. Найбільша кількість інфікованих зафіксована у Мінську та Вітебську.

"На сьогоднішній момент лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників. По кожному випадку ми проводимо епідрозслідування. Медики під час будь-якого такого епідемічного підйому завжди були на передовій", - заявив він.

Зазначається, що більша частина інфікованих медпрацівників перебуває у задовільному стані, а ті, хто мають клінічні прояви захворювання - отримують лікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі коронавірусом заразилися понад тисяча людей. Станом на 10 квітня було відомо про інфікування 1066 осіб та 13 летальних випадків. При цьому президент Білорусі публічно виступив проти будь-яких карантинних заходів.

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