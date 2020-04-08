Число зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 1 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина

В Беларуси на сегодня лабораторно подтвердили 1066 тыс. заражений коронавирусом. Об этом сообщает TUT.by.

Как сообщается, за минувшие сутки в Беларуси зафиксировали наибольшее количество заражений, что составляет 205 новых случаев коронавируса. В общем лиц страдающих болезнью насчитывают 1066 человек, из них 13 погибли.

Как отмечается, президент Беларуси Александр Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина и говорит, что против коронавируса можно бороться водкой и тракторами.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые уехали из страны несмотря на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире.

Также в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Беларусь на три месяца запретила экспорт гречки, лука и чеснока. Указанные продукты запретили вывозить из Беларуси независимо от страны их происхождения, чтобы обеспечить ими свое население.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самой сложной проблемой сегодня в Беларуси ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире.