У Білорусі кількість затриманих журналістів зросла до семи

Редакторку порталу Tut.by Галину Власік затримали на три дні

У Білорусі кількість журналістів порталу Tut.by, яких затримав Слідчий комітет країни, зросла до семи осіб. Про це повідомляє білоруський офіс "Радіо Свобода".

Зазначається, що на сьогодні, окрім головного редактора інтернет-ресурсу Марини Золотової, затримано також редактора новин Tut.by Ганну Калтигіну і журналістку агентства "БелаПАН" Тетяну Коровєнкову. Крім того, серед затриманих журналісти Уляна Бобоєд, Галина Власік, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Усі вони є працівниками редакції Tut.by.

Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється. За інформацією доньки Галини Власік - Валерії Власік - її матір затримали на три доби.

"Мені подзвонили з Слідчого комітету, повідомили, що мати затримана за статтею 349 Кримінального кодексу на три доби. На питання, чи можу я з нею зв'язатися, відповіли, що ні. У неї забрали мобільний телефон", - сказала Власік.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, зранку 7 серпня 2018 року Слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову - головного редактора інтернет-порталу Tut.by. Золотова є підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".

Слідчий комітет також повідомляє, що до протиправної діяльності причетні співробітники порталу TUT.BY, інформагентства БелаПАН і видавничого дому "Білоруська наука".