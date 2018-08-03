В Україні б’ють журналістів фактично кожні чотири дні, - НСЖУ

У липні зафіксовано 8 випадків фізичної агресії щодо журналістів

У липні зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів. Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Вказано, що напади були у Києві та області, у Дніпропетровській та Чернігівській областях, в Одесі та Херсоні.

"Відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", у липні зафіксовано 8 проявів фізичної агресії стосовно до журналістів. У червні таких було 2, а загалом за 7 місяців 2018-го року трапилось 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що дружина турецького журналіста Юсуфа Інана, якого силоміць депортували з Миколаєва до Туреччини, заявила про побиття чоловіка працівниками СБУ.

Також спілка зафіксувала 2 випадки пошкодження редакційного майна: у Дніпропетровській області підпалили редакцію газети "Событие", а у Сумській області згорів автомобіль журналіста-розслідувача.

У НСЖУ підкреслюють, що свідоме розпилення поліцейським сльозогінного газу у обличчя фотокореспондента Єфрема Лукацького у Києві є одним із найрезонансніших випадків фізичної агресії до журналіста.

Постраждалий журналіст, який є керівником представництва міжнародного агентства Associated Press, відмовився писати заяву про злочин, однак у поліції триває службове розслідування за фактом розпилення сльозогінного газу в обличчя фотокора.

"Фактично кожні чотири дні в Україні б’ють журналістів! Маємо 53 інциденти з початку року у Києві та регіонах при відсутності прецедентів належного покарання за атаки на журналістів… Рівень тривоги у журналістських колах щодо фізичної безпеки є надзвичайним", - зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, Єфрем Лукацький у кінці липня постраждав від рук поліцейського, висвітлюючи інцидент про забудову одного зі спальних районів Києва. Кореспонденту вдалося сфотографувати кривдника, і цей знімок разом зі своєю історією він надав Національній спілці журналістів України.

На початку червня в Одесі побили журналіста телеканалу "Репортер" Костянтина Гречаного. На журналіста напали троє невідомих у районі вулиці Армійської.