В Беларуси исчезла адвокат Колесниковой

В Беларуси исчезла адвокат оппозиционерки Марии Колесниковой - Людмила Казак. С полудня 24 сентября адвокат не выходит на связь.
Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.
По словам адвоката Виктора Мацкевича, его коллега должна была сегодня принять участие в судебном заседании, но так и не появилась на него.
"В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - рассказал он.
Мацкевич добавил, что муж Казак подает в милицию Центрального района заявление о пропаже.
"Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью", - подчеркнул адвокат.
Напомним, оппозиционерку Колесникову обвиняют в якобы попытке захвата государственной власти. В начале месяца ее попытались насильно вывезти за пределы страны. Однако оппозиционерка оказывала сопротивление, поэтому ее решили арестовать. Сейчас она находится в СИЗО.
Как писало РБК-Украина, вчера суд Минска отказался освободить Колесникову из-под стражи. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.