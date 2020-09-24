У Білорусі зникла адвокат Колеснікової

У Білорусі зникла адвокат опозиціонерки Марії Колеснікової - Людмила Казак. З опівдня 24 вересня адвокат не виходить на зв'язок.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

За словами адвоката Віктора Мацкевича, його колега мала сьогодні взяти участь у судовому засіданні, але так і не з'явилася на нього.

"До суду вона не приїхала. Машина припаркована на Комуністичній, закрита", - розповів він.

Мацкевич додав, що чоловік Казак подає в міліцію Центрального району заяву про зникнення.

"Ми з чоловіком Людмили вважаємо, що її зникнення пов'язане з професійною діяльністю", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, опозиціонерку Колеснікову звинувачують у нібито спробі захоплення державної влади. На початку місяця її спробували силоміць вивезти за межі країни. Однак опозиціонерка чинила супротив, тому її вирішили заарештувати. Зараз вона перебуває в СІЗО.

Як писало РБК-Україна, вчора суд Мінська відмовився звільнити Колеснікову з-під варти. Судове засідання проходило в закритому режимі.