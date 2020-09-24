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В Беларуси исчезла адвокат Колесниковой

Минск, Четверг 24 сентября 2020 19:47
В Беларуси исчезла адвокат Колесниковой
Фото: Людмила Казак (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси исчезла адвокат оппозиционерки Марии Колесниковой - Людмила Казак. С полудня 24 сентября адвокат не выходит на связь.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

По словам адвоката Виктора Мацкевича, его коллега должна была сегодня принять участие в судебном заседании, но так и не появилась на него.

"В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - рассказал он.

Мацкевич добавил, что муж Казак подает в милицию Центрального района заявление о пропаже.

"Мы с супругом Людмилы считаем, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью", - подчеркнул адвокат.

Напомним, оппозиционерку Колесникову обвиняют в якобы попытке захвата государственной власти. В начале месяца ее попытались насильно вывезти за пределы страны. Однако оппозиционерка оказывала сопротивление, поэтому ее решили арестовать. Сейчас она находится в СИЗО.

Как писало РБК-Украина, вчера суд Минска отказался освободить Колесникову из-под стражи. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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