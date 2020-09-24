ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі зникла адвокат Колеснікової

Мінськ, Четвер 24 вересня 2020 19:47
У Білорусі зникла адвокат Колеснікової
Фото: Людмила Казак (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі зникла адвокат опозиціонерки Марії Колеснікової - Людмила Казак. З опівдня 24 вересня адвокат не виходить на зв'язок.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

За словами адвоката Віктора Мацкевича, його колега мала сьогодні взяти участь у судовому засіданні, але так і не з'явилася на нього.

"До суду вона не приїхала. Машина припаркована на Комуністичній, закрита", - розповів він.

Мацкевич додав, що чоловік Казак подає в міліцію Центрального району заяву про зникнення.

"Ми з чоловіком Людмили вважаємо, що її зникнення пов'язане з професійною діяльністю", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, опозиціонерку Колеснікову звинувачують у нібито спробі захоплення державної влади. На початку місяця її спробували силоміць вивезти за межі країни. Однак опозиціонерка чинила супротив, тому її вирішили заарештувати. Зараз вона перебуває в СІЗО.

Як писало РБК-Україна, вчора суд Мінська відмовився звільнити Колеснікову з-під варти. Судове засідання проходило в закритому режимі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Борис КолесніковБілорусьМинск
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся