В Беларуси интернет-ресурс "Белсат" признали экстремистским

Министерство внутренних дел Белоруссии внесло в экстремистские формирования еще один интернет-ресурс. В этот раз в список попал белорусскоязычный телеканал, созданный по инициативе МИД Польши "Белсат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское МВД.

"Решением Министерства внутренних дел признано экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных с помощью интернет-ресурсов "Белсат", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно МВД Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. В перечень также попали и Nexta Live и Luxta.

Кроме того, в Беларуси ограничили доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.