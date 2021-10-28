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В Беларуси заблокировали ряд иностранных СМИ

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Четверг 28 октября 2021 19:31
В Беларуси заблокировали ряд иностранных СМИ Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Belta.

"Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда", - заявил первый замминистра информации Андрей Кунцевич.

Согласно информации другого СМИ Zerkalo, также некоторые из провайдеров ограничили доступ к немецкому изданию Deutsche Welle. При попытке зайти на сайт появляется плашка с надписью о том, что информационный ресурс ограничен по решению Министерства информации.

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