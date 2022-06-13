В Беларуси "инспектируют" заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие

Сообщается, что вчера было зафиксировано прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район с. Черетянка, у которого с 1959 по 1996 гг. дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ранее в его состав входили два дивизиона с суммарно восемью единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и РТ-2ПМ "Тополь".



Также, исходя из того, что на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет, вероятно, что ядерные боеголовки там также присутствовали.



Сообщается, что текущее состояние объектов к использованию непригоден, однако вероятно, что там собираются начать ремонт.